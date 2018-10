Gattuso analizza la situazione-Bakayoko: "Ha grandi difficoltà ma va aspettato, la gara contro il Betis non fa testo"

Tiemoué Bakayoko sta attraversando un periodo negativo, Rino Gattuso ha provato a ragionare sui problemi del centrocampista ex Chelsea: "Secondo me l'altro giorno ha riconquistato 4 o 5 ottimi palloni, il problema è che poi li ha ridati a loro. Sta attraversando un periodo con grandi difficoltà, serve aspettarlo e capire quale siano i suoi problemi. La gara con il Betis non fa testo, tutti hanno sbagliato e non solo lui. Difficilmente troviamo un singolo che ha fatto bene, escludendo Patrick e Castillejo. Dobbiamo dare brillantezza e velocità, al momento siamo troppo piatti per adrenalina e atmosfera. Serve riportare i tifosi dalla nostra parte, dobbiamo dimostrare voglia e cazzimma".