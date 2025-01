Gattuso avvisa il Milan: "La Dinamo sa che atteggiamento avere nelle partite secche"

In panchina all'Hajduk Spalato ormai dallo scorso primo luglio, Gennaro Gattuso, soprannominato Rino, conosce bene le potenzialità nascoste della Dinamo Zagabria, da poco presa per mano dal neo allenatore Fabio Cannavaro. Per questo da ex simbolo del Milan qual è, l'attuale allenatore di 47 anni ha voluto avvisare la squadra di Sergio Conceicao, che affronterà proprio i modri nell'ultima giornata a girone unico della Champions League.

Prime parole: "È una squadra che ha talento, da sempre gioca per vincere in Croazia e sa quale atteggiamento bisogna avere nelle partite secche di Champions League. Con tutto il rispetto per lo Slovan Bratislava, per il Milan la trasferta al Maksimir è di un livello superiore come coefficiente di difficoltà", le dichiarazioni riprese da Gazzetta.it.

Quanto al suo percorso in Croazia: "Io sto facendo bene a Spalato, Federico Coppitelli a sua volta anche all'Osijek. In questo momento diciamo che l'allenatore italiano va di moda in Croazia", la chiosa di Rino Gattuso. Quanto alla Dinamo Zagabria l'ultima uscita risale proprio a ieri sera, dove la truppa di Cannavaro è stata travolta con un netto 3-0 dall'Arsenal di Mikel Arteta in Champions League. Attualmente i croati si trovano due posizioni fuori le fortunate 24 che al momento sarebbero qualificate ai playoff della competizione targata UEFA. L'ultimo appuntamento è atteso il 29 gennaio, quando i rossoneri saranno attesi al varco a Zagabria.