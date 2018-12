Gattuso: "Bakayoko sorpresa a livello tattico: mi piace per come si muove. Si è consegnato a me e al mio staff"

Ai microfoni di Milan Tv, Gennaro Gattuso ha parlato così di Bakayoko: “La sorpresa maggiore di Bakayoko è a livello tattico. Le doti fisiche le conoscevamo. Mi piace per come ascolta, per come si muove. Si sta vedendo un Bakayoko che chiude più linee di passaggio, impatta di più e pizzica in avanti. È quello che gli mancava, oggi non la tocca più di due volte, è un segnale importante. Mi piace per come si è consegnato a me e al mio staff. Ci sta sorprendendo, deve continuare così”