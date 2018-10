Gattuso, battere il Genoa per riacquistare credito coi tifosi e con Leo

Gara importante quella di questa sera per il Milan e per Gennaro Gattuso. Una vittoria contro il Genoa non solo può rilanciare le ambizioni da quarto posto della squadra rossonera ma - sottolinea 'Il Giornale' - ridare credito all'attuale allenatore che vive perennemente in bilico. Stasera il tecnico calabrese si gioca una fetta considerevole di credito con gli scettici e anche con Leonardo.