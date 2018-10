Gattuso: "Biglia disperato dopo l'infortunio, queste cose a livello mentale lasciano qualcosa alla squadra"

Gennaro Gattuso ha parlato così del momento attraversato dal Milan ai microfoni di Milan Tv: "E’ il rapporto con loro, la quotidianità che vivo durante gli allenamenti. Oggi c’era un motivo per la difesa a 3, volevo più possesso palla in mezzo al campo. Quando avevamo palla potevamo comportarci in maniera diversa, quando proviamo qualcosa è perché pensiamo di mettere in difficoltà gli avversari. Bakayoko non veniva da prestazioni esaltanti, Calhanoglu non vi dico cosa ha fatto per giocare. Ho un bellissimo rapporto, ho vinto tanto in questa società. Tante volte, me lo ricordavo in maniera diversa questo stadio. Prendere gol in quel modo ti spacca le ossa, ci sta sentire qualche mugugno. Viviamo queste situazioni che mi fanno innervosire, la quotidianità me la fanno passare bene i ragazzi. Nelle ultime due rifiniture che abbiamo fatto abbiamo perso due calciatori. Biglia era disperato, a livello mentale di squadra questo lascia qualcosa”