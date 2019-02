Gattuso, calmo? Massacrano Ancelotti.

'Se ci sono i presupposti Bakayoko deve rimanere al Milan'

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - Rino Gattuso sorride a chi gli domanda se si senta saldo sulla panchina del Milan dopo le critiche dei mesi scorsi. "Bastano due prestazioni non positive e torno ad essere un incapace. In questi giorni hanno massacrato anche Ancelotti... Io non ho bisogno di conferme, ma di avere in mano lo spogliatoio. Non ho bisogno carezze, quando mi massacrano lo faccio passare". Gli piacerebbe però che il club riscattasse a fine stagione Bakayoko. "Se ci sono i presupposti, deve rimanere al Milan, ma io non tengo la contabilità. Ci dà tanto e può diventare un giocatore importantissimo per noi per tanti anni".