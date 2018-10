Gattuso cambia e prova a tenersi il Milan

Dopo la sconfitta col Betis, Gattuso si è buttato subito nel lavoro per studiare come uscirne. Come riporta il Corriere della Sera, il tecnico rossonero, in queste ore tribolate, ha seriamente iniziato a riflettere sulla possibilità di cambiare qualcosa sotto l’aspetto tattico. E non sarebbe una modifica di poco conto: Higuain più Cutrone dall’inizio, le due punte insieme. Il 4-4-2 al posto del 4-3-3 sarebbe una svolta prima di tutto ideologica, perché fin qui Rino l’ha sempre considerata niente più che un’efficace soluzione da adottare rigorosamente a gara in corso. Oggi la decisione definitiva, dopo la rifinitura a Milanello.