Gattuso consiglia Higuain: "Deve stare tranquillo e lucido, si innervosisce facilmente"

Intervenuto in conferenza stampa, Rino Gattuso ha parlato di Gonzalo Higuain alla vigilia della sfida da ex contro la Juventus: "Non l'ho visto molto perché ha lavorato a Milanello mentre noi eravamo a Siviglia. Per come sente le partite, gli consiglio di stare tranquillo perché è uno che si innervosisce facilmente. Deve stare lucido ed avere voglia, è un grandissimo campione e se la deve godere anche se non è al massimo. Da solo può fare poco, deve lottare con tutta la squadra".