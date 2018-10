Gattuso: "Conti venerdì giocherà 50/55 minuti con la Primavera, gli manca il minutaggio ma si allena con grande veemenza"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato così di Conti: "E' venuto in panchina, venerdì giocherà 50-55 minuti con la Primavera. Viene da due infortuni gravissimi, ma sono molto contento. E' un giocatore a cui manca minutaggio nelle gambe, ma si sta allenando con grande veemenza. Ha preso anche qualche legnata e ho chiuso gli occhi per non vedere, perchè ho ancora negli occhi l'infortunio dell'anno scorso".