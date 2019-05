Gattuso, crediamo ancora alla Champions

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Corsa Champions? Ci crediamo. Mancano 6 punti, dobbiamo farli e ce la possiamo giocare. Da gennaio e fino a 20 giorni fa eravamo in Champions, abbiamo il rammarico per i punti persi, ma non possiamo certo smettere di crederci ora". Dopo la vittoria a Firenze il tecnico del Milan Gennaro Gattuso assicura di credere ancora nella qualificazione per la Champions League. Bakayoko? "Ho tanti difetti e pochi pregi, ma - ha detto Gattuso a proposito del litigio a Bologna - io non porto rancore. Non perdono solo chi non rispetta il gruppo, a me possono anche mandarmi a quel paese, poi si risolve. La cosa più importante è l'Ac Milan, non Rino Gattuso".