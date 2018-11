Gattuso: "Cutrone è cresciuto tantissimo, ha veleno e voglia. Deve migliorare quando non è protagonista"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato così di Cutrone: "E' cresciuto tantissimo negli ultimi 4-5 mesi. il veleno ce l'ha, la voglia ce l'ha. Ha fatto grandi passi in avanti su come e dove muoversi per fare male agli attaccanti. Patrick non ti da nessuna sensazione, perché quando non gioca ha il muso, quando gioca è teso. Devi entrare nella sua testa, devi toccare e parlare con la sua anima. Ha tantissima voglia di giocare e quando si accende tira fuori il meglio di sé. Per la sua crescita e per fare una grande carriera deve migliorare quando non è protagonista. Ma con giocatori forti tecnicamente, può migliorare ancora".