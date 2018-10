Gattuso, dal possibile esonero alla gara col Genoa che vale il quarto posto

Quella di questa sera contro il Genoa è una gara importante per il Milan di Rino Gattuso in quanto con una vittoria i rossoneri potrebbero agganciare la Lazio al quarto posto in classifica. E pensare che fino a qualche giorno fa, prima del successo contro la Sampdoria, il tecnico milanista sembrava essere a rischio esonero dopo i due ko di fila contro Inter e Betis. Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.