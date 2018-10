Gattuso: "Davanti abbiamo giocatori forti ma questo non basta. Dobbiamo diventare squadra"

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato così dei gol segnati: ""Abbiamo giocatori forti in avanti, bravi a crearsi le situazioni. Son state fatte tante chiacchiere su di noi e penso che oggi dobbiamo migliorare tantissimo su certi aspetti, mentre su altri riusciamo a fare cose interessanti. Complessivamente non basta ancora, dobbiamo diventare più squadra".