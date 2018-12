Gattuso: "Dobbiamo mettere da parte le legnate prese e ripartire"

Gennaro Gattuso, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato così di come la squadra può uscire dal periodo di difficoltà: "“Se analizziamo bene questa partita, con tutte le problematiche, non si può rimproverare nulla. A livello tecnico potevamo fare meglio. È vero che tante volte diamo la sensazione di non essere pericolosi però oggi la squadra ha fatto la partita che doveva, abbiamo tenuto a bada la Fiorentina e avuto le nostre occasioni per segnare. Di partite facili ora non ne esistono. Dobbiamo mettere da parte le legnate che abbiamo preso”