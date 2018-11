In questo primo anno sulla panchina rossonera, Gennaro Gattuso ha svolto un ottimo lavoro. In pochi si sarebbero aspettati di ritrovarlo dodici mesi dopo alla guida del Milan. Rino, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, può sfoggiare con orgoglio il suo terzo posto virtuale: da quando c’è lui, infatti, la classifica di Serie A vede i rossoneri dietro soltanto a Juve e Napoli.