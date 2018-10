Gattuso esalta Bakayoko: "Sembrava un gigante con la calamita"

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa della partita di Bakayoko contro il Genoa: "Si meritava una serata così, sembrava un gigante con la calamita. Sono molto soddisfatto dal punto di vista fisico. Se migliora l'aspetto di riuscire a giocare con sicurezza è un giocatore che ci può dare una grandissima mano. Quando usi l'esterno, se non sei sicuro, rischi di farti anticipare. Deve migliorare nella copertura del pallone. Nei primi 15-20 minuti con l'Olympiacos ha sradicato 4-5 palloni, il problema è che li ha regalati agli avversari. Oggi non ne ha perso nemmeno uno".