Gattuso: "Grande partita di difensori e centrocampisti, non è mai facile giocare contro Lasagna e De Paul"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha commentato così la partita della difesa milanista: "Sono contento, oggi ha fatto una grande partita insieme ai centrocampisti. Giocare contro Lasagna e De Paul non è mai facile, De Paul calcia molto in porta. Lasagna spesso si lancia da solo per quanto è veloce e oggi la linea difensiva è scappata al momento giusto. Ho fatto riposare Musacchio e Zapata ha collezionato una bella prestazione. Sono stati anche bravi i centrocampisti. Siamo stati bravi nel dare poca profondità"