Gattuso: "Grande rispetto del Betis. Tecnicamente stiamo giocando bene ma fatichiamo a livello caratteriale"

Gennaro Gattuso, nel corso della conferenza stampa prepartita, ha parlato così delle assenze: "Abbiamo provato a fare un qualcosa di nuovo che ci dovrebbe dare compattezza. Nessun alibi, scenderà in campo la squadra migliore. Loro possono cambiare a livello numerico due attaccanti, ma non la loro idea di gioco. Dobbiamo essere bravi ad affrontarli con coraggio. Abbiamo grande rispetto per loro, ma dobbiamo giocare il nostro calcio. Tecnicamente stiamo giocando meno bene, ma stiamo facendo meglio a livello di carattere. I ragazzi si sono fatti trovare pronti e chi ha giocato meno, ha dato qualcosa in più. Per un allenatore, avere un gruppo così, è più facile. Grazie a loro abbiamo visto la luce"