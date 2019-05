Gattuso, grazie Donnarumma ora tifo Juve

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Rino Gattuso ''ringrazia'' Gigio Donnarumma, provvidenziale in occasione del rigore parato contro il Frosinone, e ora spera in un regalo della Juventus, impegnata stasera contro l'Atalanta, agganciata proprio dai rossoneri al quarto posto. ''Speriamo che ora la Juve faccia risultato - l'augurio dell'allenatore del Milan ai microfoni di Sky Sport -. Il Frosinone ha fatto quello che doveva, noi dobbiamo ringraziare Donnarumma che ci ha tenuto in partita''. ''Si sono fatte tante chiacchiere in questi mesi - aggiunge - dal primo luglio ho iniziato a sentire che dovevo lasciare il club. Ora è la classifica che parla. Posso piacere o non piacere ma la squadra ha fatto tanta roba ed è merito dei ragazzi che mi hanno seguito. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, forse siamo mancati quando dovevamo fare la stoccata finale e spiace essere usciti al primo turno di Europa League. Continuerò a fare questo lavoro perché mi rende vivo e spero di continuare a farlo qua''.