Gattuso in totale confusione

Con il Betis Siviglia il Milan ha giocato una delle partite più brutte della gestione Gattuso. Ed è lo stesso allenatore che l’ha ammesso a fine gara, con la solita grande sincerità: “E’ stata una delle più brutte prestazioni mai fatte. Sembravamo quelli che hanno perso 3-0 a Verona o del pareggio a Benevento. Con questa mentalità non possiamo fare un campionato importante. Il primo responsabile sono io. C’è tanta preoccupazione nella mia testa, perché non posso accettare una prestazione così”. E’ un Gattuso amareggiato, e sfiduciato per quello che ha visto in campo contro il Betis. Fa riflettere quando l’allenatore va alla ricerca dei problemi, e non riesce a capire il motivo del perché il Milan gioca così male: “Il problema possono essere anche le mie idee tattiche, non lo so…”.