Gattuso: "L'emergenza ci ha compattato"

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato così dell'emergenza infortuni e della reazione della squadra: "Io con voi mi apro e vi racconto tutto. Se vi ricordate due settimane fa ho detto che per la prima volta ho visto che si respirava un'aria diversa quando sono tornati dalle nazionali. Quest'emergenza ci ha ricompattato. Oggi abbiamo cambiato tre moduli in una settimana. Un allenatore può proporre tutto quello che vuole, ma se non hai la disponibilità dei ragazzi ottieni ben poco. Ci sta aiutando la nostra condizione fisica, anche se abbiamo, la squadra mantiene bene il campo e corre tanto, anche in campo aperto".