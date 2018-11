Gattuso: "Mancano 8 partite prima del mercato ma voglio vedere sempre questa voglia di giocare"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha commentato così il finale di partita contro la Lazio: "Abbiamo sofferto la loro fisicità, loro riempiono bene l'area e possono far male in qualsiasi momento. Al di là degli infortunati bisogna fare solo i complimenti ai ragazzi. L'abbiamo preparata bene e oggi c'è stata una grande prestazione. Nei momenti di difficoltà non sbagliamo la partita. Mancano 8 partite prima del mercato ma voglio vedere sempre questa voglia di giocare.