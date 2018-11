Gattuso: Milan a testa alta contro Juve

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 10 NOV - "E' la miglior Juventus degli ultimi anni, è di un altro pianeta. Col Barcellona è la squadra più forte d'Europa: è solida, ha una grandissima mentalità. Ha giocatori che a volte danno la sensazione di non sudare nemmeno, e un campione come Cristiano Ronaldo gli ha dato più mentalità e tecnica". Così Rino Gattuso alla vigilia della sfida con i bianconeri, a cui il Milan arriva in emergenza infortuni. "Con tutti i problemi che abbiamo ce la giochiamo, a testa alta. Nel calcio può succedere di tutto - ha detto l'allenatore -. Stringiamo i denti e guardiamo avanti, gli alibi non portano da nessuna parte. Non abbiamo nulla da perdere ma sono punti importanti".