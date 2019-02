Gattuso: Milan bene, ma con Lazio è dura

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Stiamo attraversando un buon momento ma giochiamo con una squadra da qualche anno è diventata realtà del calcio italiano. C'è grandissimo rispetto nei confronti della Lazio, sappiamo di avere una partita difficile da affrontare, ma ce la giocheremo sicuramente". Così l'allenatore del Milan, Rino Gattuso, alla vigilia dell'andata della semifinale di coppa Italia. La sua squadra è in corsa anche per il quarto posto in campionato ma l'allenatore rossonero, intervistato da Rai Sport, per ora non guarda oltre la sfida di domani all'Olimpico. "Pensiamo a preparare bene questa partita, poi sabato affronteremo il Sassuolo, ci penseremo dopo - ha frenato -. L'entusiasmo è merito di Piatek e Paquetà? Stanno facendo bene ma tutta squadra sta girando bene: siamo contenti che ci sia entusiasmo fra i nostri tifosi e dobbiamo essere bravi a mantenerlo con risultati positivi, poi vedremo dove arriveremo".