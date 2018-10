Gattuso non molla: "Abbiamo preso due legnate ma non sia morti, io non sono morto"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa a Milanello, ha analizzato la situazione in casa rossonera: "Vediamo da due partite che sono state delle legnate, ma non siamo morti. Io non sono spento e morto, qualcuno di voi deve capirlo, quando arrivano sconfitte mi brucia ma sono quanto posso dare ancora a questi colori. L'altro giorno non siamo riusciti a fare nulla di quello che avevamo preparato, c'era rammarico ma guardiamo avanti e domani voglio vedere una squadra con grande carattere e voglia di riscatto. Questa squadra può fare molto di più".