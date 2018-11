Gattuso: "Non serve parlare di riscatto, abbiamo sbagliato l'andata. Ci giochiamo tanto"

Gennaro Gattuso, in conferenza stampa, ha parlato così della sfida di domani contro il Real Betis: "Non c'è bisogno di parlare di riscatto. Abbiamo sbagliato la partita all'andata, veniamo in uno stadio molto caldo, con una squadra che ci può mettere in difficoltà. Noi ci giochiamo tanto. A domenica ci penseremo. Questo gruppo è consapevole della partita fatta due settimane fa. Non li abbiamo sottovalutati. Speriamo di fare una partita diversa rispetto a quella fatta a San Siro".