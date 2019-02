Gattuso, parole Bortuzzo un esempio

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - "Mi hanno colpito molto le parole di Manuel Bortuzzo, per quello che ha passato e per le parole che ha detto è un esempio per i giovani". Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, rivolge un accorato pensiero a Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato ferito a Roma da un colpo di pistola. Gattuso, nella conferenza prima della gara contro il Cagliari, non dimentica nemmeno le altre recenti disgrazie che si sono abbattute sul calcio, dalla morte di Emiliano Sala all'incendio del centro sportivo del Flamengo, costato la vita a 10 giovani calciatori tra i 14 e i 16 anni. "Per lo sport è stata una settimana terribile. Il Flamengo ha perso dieci giovani calciatori in una tragedia pazzesca. Sono cose che non devono succedere, così come per Emiliano Sala, una grandissima perdita".