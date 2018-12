Gattuso: "Passato al 442 perchè Mauri è stato fermato dai crampi"

Gennaro Gattuso, ai microfoni di Milan Tv, ha spiegato così la sostituzione di Mauri e il conseguente cambio di modulo: “Se Josè Mauri non avesse avuto i crampi, se ci fosse stato il vertice basso a centrocampo Chiesa avrebbe faticato a tirare. Abbiamo perso le distanze, abbiamo giocato con un modulo che non ci piace fare e per cui gli interpreti non sono perfetti. La partita l’abbiamo fatta. Quando ti capitano quattro o cinque palle a campo aperto e non le sfrutti non va bene per una squadra con i nostri obiettivi”