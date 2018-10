Gattuso: "Perderemo Caldara per un paio di mesi"

Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche della situazione degli infortunati: "Caldara lo perderemo per un paio di mesi, ha avuto un problema al gemello mediale, è una stagione maledetta, ci dispiace per lui. Bonaventura sta stringendo i denti, ha un’infiammazione al ginocchio e ieri non è riuscito ad allenarsi. Ora valutiamo Hakan, ci ha dato grande disponibilità. È un momento così, dobbiamo mettere i giocatori che stanno meglio.