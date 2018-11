Gattuso precisa: "Come si fa a giocare per il pareggio? Non partiamo sconfitti ma il Milan ha sempre da perdere"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda sul fatto di poter giocare per il pareggio: "Che ti devo dire? Ci sta, ma già con l'Inter mi avete massacrato dicendo che ho cercato il pareggio. Ve lo chiedo di nuovo, come si fa a giocare per il pareggio? Non lo so. Cerchiamo di fare la nostra partita, essere bravi a concedere poco. Noi abbiamo da perdere, quando sei il Milan hai sempre da perdere. Non partiamo sconfitti, scendiamo in campo undici contro undici e ce la giocheremo con voglia e senso di appartenenza".