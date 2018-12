Gattuso, pubblico zittisca cori razzisti

Non diamo martellate a Italia, altrove lanciano banane

ANSA

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 28 DIC - ''Se 50mila persone applaudono sopra quei 4 imbecilli, i cori razzisti non si sentono''. Gennaro Gattuso lancia un appello ai tifosi sani e si trova ''d'accordo con Ancelotti'' per fermare le partite, invitando le persone ''ad avere più coraggio''. ''Koulibaly - aggiunge Gattuso - è un carro armato e i tifosi avversari hanno paura di lui. Non diamo martellate all'Italia, in altri Paesi civili ho visto lanciare banane. Siamo tutti uguali, bianchi e neri. Non dobbiamo nemmeno dimenticare Heysel, Scirea o Superga''.