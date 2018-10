Gattuso: "Riduttivo dire che abbiamo vinto grazie al cambio di modulo"

Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa post partita, ha risposto così ad una domanda sul cambio di modulo: "Mi sembra riduttivo dirlo che abbiamo vinto grazie al modulo. Abbiamo avuto veemenza, ma abbiamo avuto anche tecnica. La rabbia e l'agonismo da sole non bastano. Bisogna rivedere tante cose. Io avevo la sensazione che quando non riuscivamo a stare compatti ci mettevano in difficoltà. E' ancora presto, mi servono ancora 7-8 partite per dire che ci siamo ripresi e che abbiamo trovato un'identità. Pensiamo a mercoledì e recuperare gli infortunati di questi giorni. Se abbiamo ritrovato l'anima? Non so dirlo, tante volte sento troppe chiacchiere. E credo che le chiacchiere su di me, alla mia squadra, non hanno fatto bene".