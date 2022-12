Gattuso: "Se guardi le partite del Milan o del Napoli quando ero lì non pressavamo in attacco. Ora vedo il calcio in modo totalmente diverso rispetto a quando giocavo"

MilanNews.it

n un'intervista rilasciata ad AS, il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso ha parlato di sè stesso: ""Ho corso tanto e tatticamente ero fortissimo ma sicuramente nel calcio moderno mi mancherebbe qualcosa. Avevo carattere, ma per il modo in cui mi piace giocare non basta avere carattere. Ora vedo il calcio in modo totalmente diverso rispetto a quando giocavo. Se guardi le partite del Milan o del Napoli quando ero lì, non pressavamo in attacco. A Valencia è il primo anno che lo faccio".