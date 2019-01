Gattuso, spero Higuain rimanga a lungo

Paquetà è sveglio, Milan ha fatto grandissimo acquisto

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Gennaro Gattuso spera di trattenere Higuain ''al più lungo possibile'' e rimanda a Leonardo ''le chiacchiere'' di mercato, con il centravanti corteggiato dal Chelsea di Sarri. ''Higuain - spiega il tecnico a Milan Tv - si è presentato bene, non si fosse allenato come piace a me non avrei preso la decisione di schierarlo contro la Samp. Vedo come si allena, la disponibilità e la professionalità. Il resto sono cose sue, di suo fratello e di Leonardo: spero che rimanga al più lungo possibile; se non sarà così, vedremo. Fin quando sarà qua per me non sarà un problema''. Gattuso, alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia, chiede ''maggiore spensieratezza'' alla squadra (''giochiamo con il cuore senza fasciarci la testa se si sbaglia e senza il braccino'') e definisce Paquetà un ''grandissimo acquisto'': ''È sveglio. Sembra un giocatore europeo, fa le giocate da brasiliano ma sa tenere bene il campo. Abbina qualità a forza fisica, recepisce subito. Ha 21 anni ma possiede già professionalità e carisma''.