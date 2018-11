Gattuso su Bertolacci: "Ho voluto tenerlo in estate, ha avuto poco spazio ma la colpa è mia"

Durante la conferenza stampa a Milanello, Rino Gattuso ha parlato di Bertolacci, giocatore da lui trattenuto in estate ma poco impiegato fin qui: "L'ho voluto, quando hai tre competizione è giusto avere doppi ruoli nei giocatori di centrocampo. Gli ho dato poco spazio, però la scelta di farlo rimanere è stata la mia. In quel momento mi dava affidabilità e me la dà tutt'ora. Se oggi ha giocato poco è una mia responsabilità, ma si impegna e sta sempre sul pezzo, se avrò bisogno so di poter contare su di lui".