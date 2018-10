Gattuso su Caldara: "Viene da un infortunio, quando starà bene avrà minutaggio. Dispiace non averlo potuto schierare giovedì"

Mattia Caldara avrebbe dovuto giocare qualche minuto contro il Betis, ma la situazione di punteggio ha messo i bastoni tra le ruote per il rientro del centrale ex Atalanta. Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato del classe '94: "Ora viene da un infortunio, quando starà bene e avrà minutaggio, e mi dispiace che non ho potuto metterlo l'altra sera ma sarebbe entrato in un frullatore, avrà la sua opportunità e mostrerà il suo valore".