Gattuso su Calhanoglu: "Gli serve continuità di prestazione, spero che continui come nelle riprese contro Lazio e Dudelange"

Intervenuto in conferenza stampa, Rino Gattuso ha parlato di Hakan Calhanoglu e della ricetta per rivederlo sui livelli della seconda parte della scorsa stagione: "Per ritrovarlo serve che abbia continuità di prestazioni come l'anno scorso, con grandissima intensità e tecnica. Spero che continui come ha fatto nel secondo tempo con il Dudelange e nel secondo tempo contro la Lazio".