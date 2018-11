Gattuso su Calhanoglu: "Non sta giocando al massimo perché fisicamente non sta al massimo. Sappiamo quello che ci può dare"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato così di Calhanoglu: "Non sta giocando al massimo perché fisicamente non sta al massimo. Ha fastidio al collo del piede. Ha risolto i problemi familiari. Sappiamo che ragazzo è e quello che ci può dare. Bakayoko ha fatto una grande partita con il Genoa e qualcuno di voi mi ha preso per pazzo. Solo chi non fa, non sbaglia. A livello tattico può migliorare e crescere ancora. Deve continuare su questa strada e darci grandi benefici".