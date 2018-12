Gattuso su Conti: "Gli manca l'ultimo step ma è un giocatore ritrovato. Non ha più dolore"

Durante la conferenza alla vigilia di Milan-Parma, Rino Gattuso ha fatto il punto su Andrea Conti: "Domani in campo? Se lo merita, gli manca l'ultimo step e lo sa. A livello di veemenza e di come tiene il campo è un giocatore ritrovato. Ora gli va data la possibilità di toccare con mano tutti questi progressi. Deve migliorare un po' nell'uno contro uno quando viene puntato. Questa settimana abbiamo fatto un lavoro specifico. Giovedì mattina Castillejo lo puntava e vi posso assicurare che quando ti punta lo spagnolo devi stare bene per fermarlo. Non ha nessuna fretta, il fatto che non abbia dolore per noi è già qualcosa di importante".