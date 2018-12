Gattuso su Fabregas: "E' normale che mi piaccia ma chiedete a Leo e Maldini. Quando c'è una possibilità di mercato parlo con loro"

Intervenuto in conferenza stampa, Rino Gattuso ha risposto ad una domanda su Fabregas, ammettendo di gradire il calciatore ma rimandando gli approfondimenti di mercato a Leonardo e Maldini: "(ride, ndr). E' normale che mi piaccia lui, così come mi piacciono Modric e Kantè, così come tutti i giocatori. Sono domande che vanno fatte a Leonardo e Maldini. In questo momento, credetemi, ma sono io che non voglio pensare al mercato io. Se una roba si deve fare, come Paquetà, ci si siede al tavolo e se ne parla. Non è che ogni giorno parlo con Leonardo, Maldini, Gazidis o Scaroni perchè c'è la possibilità di fare un giocatore. Si parla solo quando c'è la possibilità di fare un giocatore all'80-90%. In questo momento stanno uscendo fuori tanti nomi".