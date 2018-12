Gattuso su Higuain-Cutrone: "Facciamo di tutto per metterli insieme, conta la voglia di sacrificarsi"

Intervenuto in conferenza stampa, Rino Gattuso ha parlato della coppia Higuain-Cutrone, sottolineando di volerli proporre nuovamente: "Ci proviamo, facciamo di tutto per metterli insieme. Non è un problema di quanti uomini usiamo davanti, il nostro focus deve stare sull'equilibrio e tenere bene il campo, l'importante è sapere come muoverci e annusare il pericolo quando è necessario. Non contano gli uomini offensivi ma la voglia di sacrificarci".