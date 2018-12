Gattuso su Higuain: "Non deve avere la fissa del gol"

Rino Gattuso, durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato della situazione di Gonzale Higuain : "Anche quando tutti pensano che sia arrabbiato, il sorriso e il 'cazzeggio' in spogliatoio non è mai mancato, il fare battute. Non segna da un mese, è vero, ma in mezzo c'è la squalifica, la sosta e l'infortunio. Dobbiamo essere bravi noi a capire che è fondamentale e mai un problema perché è un campione e sa giocare a calcio. Lui deve solo concentrarsi ad aiutare la squadra, senza la fissa del gol. Quelli vengono da soli, pensi alla squadra e il gruppo lo aiuterà".