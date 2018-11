Gattuso su Montolivo: "Mai fuori rosa, chiacchiere da bar. Se c'è spazio va convocato"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan, ha chiarito la situazione di Riccardo Montolivo, rientrato nei convocati per la gara di domani: "La cosa che mi dà più fastidio sono le chiacchiere da bar, Montolivo non è mai stato fuori rosa, si è sempre allenato con la squadra, poi faccio delle scelte. La società sa quello che penso, se oggi è stato convocato è perché ci sono tanti infortunati, se c'è spazio va convocato. Se si fa trovare pronto non chiudo la porta a nessuno, con lui non ho avuto nessun problema, faccio solo delle scelte".