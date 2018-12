Gattuso su Montolivo: "Un giocatore mi deve piacere per metterlo in campo"

Rino Gattuso, intervistato da Sky Sport, ha parlato della situazione relativa a Riccardo Montolivo, non preso in considerazione nonostante l'emergenza a centrocampo: "Montolivo ha giocato zero minuti, non ha minutaggio, le scelte le faccio su questo. Un giocatore mi deve piacere per metterlo in campo. Adesso penso che gli altri sono più avanti e faccio questa scelta".