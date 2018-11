Gattuso sugli infortunati: "Calha ha ancora male, Jack in miglioramento. Biglia e Caldara restano a casa fino a lunedì"

Intervenuto in conferenza dalla sala conferenze di Milanello, Rino Gattuso ha parlato della situazione degli infortunati, caso per caso: "Mercoledì Calhanoglu ha stretto i denti, è solo da apprezzare, come ha fatto Kessie. Ieri ha provato ad allenarsi, ma il piede gli fa male, ha sentito anche un po' di fastidio alla caviglia, con 3/4 giorni di riposo può migliorare. Biglia fino a lunedì resta a casa, non può appoggiare il piede, Caldara uguale. Torrasi e Brescianini pure sono fermi. Calabria ha provato, ma ha fastidio nei cambi di direzione, Jack ha lavorato a livello atletico sia ieri che oggi, è in miglioramento".