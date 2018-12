Gattuso sul riscatto di Bakayoko: "Servono soldi importanti ma non faccio il contabile, la società sa chi mi piace"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato di Bakayoko e del suo eventuale riscatto dal Chelsea: "Io non faccio il contabile, la società sa i giocatori che mi piacciono. Devono essere funzionali a ciò che mettiamo in campo. Per riscattare Baka ora ci vogliono soldi importanti ma non ci penso, io ho la testa su come metterlo in campo e farlo andare meglio. Quando ci sediamo poi la dirigenza sa verso che strada andare".