Gattuso sul tridente Ibra-Higuain-Cutrone: "C'è anche Paquetà, mi piace giocare con i calciatori offensivi ma ci vuole equilibrio"

Intervistato da DAZN nel postpartita di Milan-Parma, Rino Gattuso ha detto la sua sull'eventuale tridente Ibrahimovic-Higuain-Cutrone nel caso in cui lo svedese approdasse in rossonero: "C'è anche Paquetà, dove lo mettiamo? Mancano ancora sei partite alla fine del 2018, mi piace giocare con i calciatori offensivi ma ci vuole equilibrio. In questo momento concentriamoci sulle partite, poi penseremo a chi arriverà sul mercato e come sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori".