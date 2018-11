Gattuso sulla squadra: "Mi fa ben sperare vedere gente che lotta fino all'ultimo secondo"

Rino Gattuso, intervenuto durante la conferenza stampa a Milanello, ha detto la sua sul momento della sua squadra: "In questo momento, la squadra deve continuare a fare ciò che sta facendo, forse non basterà, ma vedere gente che lotta fino all'ultimo secondo, o che sta facendo cose nuove in campo, mi fa ben sperare. Abbiamo voglia, carattere e senso di appartenenza. La bravura di un tecnico è anche quello di trasmettere che non tutto è da buttare, di fare sentire vivi e importanti i nostri ragazzi".