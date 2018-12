Gattuso sulle alternative a centrocampo: "Mauri ha fatto bene, Bertolacci prestazione da non buttare. Montolivo? Anche lui può giocare"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza, ha detto la sua sulle alternative a centrocampo, parlando anche di Montolivo: "Bisogna confermarsi e fare bene. Josè Mauri ha fatto bene con il Dudelange quando è entrato. Bisogna continuare. Anche Bertolacci, ha sbagliato un po' di palloni, ma la prestazione che ha fatto non era da buttar via. I giocatori devono farsi trovare sempre pronti, sulle gerarchie non è cambiato sicuramente nulla. C'è anche Montolivo, si deve allenare bene, perchè anche lui ha la possibilità di entrare in campo".