Gattuso, tutti a Salerno a tifare Italia

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - "Domani tutti all'Arechi a sostenere gli azzurrini che incontreranno il Giappone": è l'invito di Gennaro Gattuso ai tifosi salernitani per sostenere la squadra di Arrigoni che domani si gioca l'accesso alla finale del torneo di calcio delle Universiadi Napoli 2019. Gattuso - che ha giocato una stagione nella Salernitana (1998/99)- lancia un appello per la giovane Nazionale Universitaria che si sta conquistando simpatia e consensi a suon di vittorie: 3 su 3. "Giocheremo contro la squadra favorita per la vittoria finale delle Universiadi - le parole di Gattuso - Aiutiamoli con il tifo, facciamo sentire ai ragazzi della Nazionale il calore. Io lo so quanto i tifosi siano importanti per chi gioca. Che gioia potremmo provare insieme... subito dopo potremo puntare all'oro. L'Arechi diventi il luogo sacro del successo per i veri italiani. Sono studenti universitari e grandi giocatori, io sono con loro e in bocca al lupo, consumate tutte le energie che avete! Ne vale la pena: lo fate per il tricolore" .